Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230727 - 0897 Frankfurt - Gallus: Täter scheitern am Imbisswagen

Frankfurt (ots)

(lo) Einem Gaunerduo konnte heute Nacht (27. Juli 2023) das Handwerk gelegt werden. Die beiden Männer versuchten in der Mainzer Landstraße in einen geparkten Imbisswagen einzubrechen. Der Versuch scheiterte. Aufmerksame Anwohner konnten die Polizei verständigen, die die beiden Männer am Imbisswagen festnahm. Der 33-jährige und der 40-jährige Tatverdächtige kamen in die Haftzellen des Polizeipräsidiums und müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

