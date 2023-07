Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Gebäude - Tatverdächtiger gestellt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 39-Jähriger ist am Sonntagvormittag, 23. Juli, in ein leerstehendes Gebäude an der Münsterstraße eingebrochen - ein Sicherheitsmitarbeiter stellte den Tatverdächtigen.

Um 11.18 Uhr traf der Mitarbeiter den Einbrecher in dem Gebäude an, hielt ihn fest und alarmierte die Polizei. Der Mann aus Hamm verschaffte sich durch eine Tür Zugang und hatte eine Tasche mit Werkzeug bei sich, welches sichergestellt wurde.

Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Es liegen Hinweise vor, dass womöglich ein zweiter, bislang unbekannter Tatverdächtiger an dem Einbruch beteiligt war.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (hr)

