Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: "Coffee with a Cop": Auf einen Kaffee mit der Polizei Hamm!

Hamm (ots)

Egal ob Kaffee, Latte Macchiato, Cappuccino oder Kakao - das Getränk übernimmt die Polizei Hamm! Und zwar am Montag, 31. Juli, im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Coffee with a Cop".

Zwischen 12 Uhr und 18 Uhr sind interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, bei einer Kaffeepause auf dem Marktplatz an der Pauluskirche in lockerer Atmosphäre mit Polizistinnen und Polizisten ins Gespräch zu kommen. Egal ob Fragen, Anregungen, Probleme oder das Interesse am Polizeiberuf - das Gesprächsthema bestimmen die Bürgerinnen und Bürger. Vor Ort sind Einsatzkräfte von der Polizeiwache, der Kriminal- und Verkehrsunfallprävention sowie der Personalwerbung.

Mit dabei ist auch ein historischer "Coffee-Truck", in dem professionelle Barista-Experten verschiedene Heißgetränke zubereiten.

Die Veranstaltungsreihe "Coffee with a Cop" kommt ursprünglich aus den USA. Dort bieten Polizistinnen und Polizisten den Bürgerinnen und Bürgern schon seit einigen Jahren auf der Straße einen Kaffee an, um mit ihnen über deren Anliegen zu sprechen. Das Format des NRW-Innenministeriums geht in diesem Jahr in die dritte Runde und macht an insgesamt 30 verschiedenen Orten in NRW Halt - am 31. Juli eben in Hamm. (hr)

