Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Grob verkehrswidrig und alkoholisiert - Flucht endete in Ahlen

Hamm-Mitte (ots)

Am Samstag, 22. Juli, gegen 21.45 Uhr, kam es an der Einmündung Südring / Goethestraße zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf der 51-jährige Verursacher mit seinem Ford die Flucht ergriff. Der andere Unfallbeteiligte eilte ihm in seinem BMW nach und informierte die Polizei. Die Flucht endete im Stadtgebiet Ahlen, nachdem er mit zwei Streifenwagen leicht kollidiert war. Es wurde niemand verletzt. Der Flüchtige stand augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sichergestellt.(mw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell