POL-PPRP: Einbruch in ehemaliges Vereinsheim

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagabend des 06.05.2023, wurde ein 20-jähriger Ludwigshafener in der Dessauerstraße im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof in seinem Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz eines erforderlichen Führerscheins ist. Es wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

