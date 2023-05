Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz in Landau - 3. Nachtragsmeldung

Landau (ots)

Nachtrag zu unserer Pressemeldung vom 05.05.2023 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5501608

Der Beschuldigte war nach erfolgter Operation transport- und verlegungsfähig. Eine Unterbringung wurde angestrebt. Er wurde durch die Unterbringungsbehörde der Stadt Landau in der Pfalz und durch die Polizeiinspektion Landau in der Pfalz in einem psychiatrischen Krankenhaus vorgestellt und dort stationär aufgenommen.

