POL-PPWP: Katalysator gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben in der Pariser Straße den Katalysator eines Opel Zafira gestohlen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen festgestellt. Der Zafira war von seinem Besitzer am Sonntag gegen 20:30 Uhr auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 196 abgestellt worden. Am Montagmorgen fand er den Wagen gegen 7:30 Uhr aufgebockt auf einen Wagenheber vor. Der Katalysator war herausgetrennt worden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen. |elz

