POL-PPWP: Wer hatte Grün, wer Rot?

Kaiserslautern/Otterbach (ots) - Um Verkehrskontrollen durchzuführen, waren Polizeibeamte am Montagvormittag in der Stadt sowie im Landkreis unterwegs. An zwei Stellen richteten sie stationäre Kontrollen ein. Die erste Station war in der Mainzer Straße. Hier erwischten die Einsatzkräfte zwei Verkehrsteilnehmer, die das Rotlicht an der Ampel ignorierten und trotzdem die Kreuzung noch passierten. Da die Rotphase schon ...

mehr