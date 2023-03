Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Elektroroller beschädigt - Wer hat die Männer im Schulhof gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich vorsätzlich haben Unbekannte auf dem Hof der Grundschule in der Moltkestraße einen E-Scooter beschädigt. Der Elektroroller parkte zunächst vor einem Wohnhaus in der Richard-Wagner-Straße. Dort verschwand er am Sonntagabend. Am Montagmorgen lag das Gefährt dann völlig beschädigt auf dem Schulhof. Zeugen gaben den Hinweis auf mehrere unbekannte Männer, die am Sonntag den E-Roller mehrfach hochhoben und im Hof der Schule zu Boden warfen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um Hinweise: Wer hat die Männer gesehen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

