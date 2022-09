Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Randalierer zieht durch Lahnstein

Lahnstein (ots)

Ein offensichtlich psychisch kranker Mann löste am heutigen Nachmittag einen Großeinsatz der Lahnsteiner Polizei aus. Eine Vielzahl von Zeugen meldeten ab 14:30 Uhr einen Mann, der mit einem Golfschläger bewaffnet sei, durch die Bahnhofstraße läuft und mit diesem Schläger auf Verkehrsschilder, Parkautomaten und Autos schlagen soll. Die Person konnte dann von den eingesetzten Polizeikräften in der Langgasse gestellt und in Gewahrsam genommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell