POL-PPRP: Ohne Führerschein unterwegs

Ludwigshafen (ots) - Am Samstagmittag des 06.05.2023, gegen 17:00 Uhr kam es in der Jahnstraße im Ludwigshafener Stadtteil Oppau zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus der RNV sowie einem Fahrradfahrer. Der 87-jährige Fahrradfahrer aus Oppau wurde durch den Unfall leicht am Kopf verletzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

