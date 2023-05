Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher/Bruchsal - Bei mehreren Durchsuchungen nach Wohnungseinbruch große Mengen Marihuana beschlagnahmt - 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde am Mittwoch ein 21-jähriger Mann dem Haftrichter beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten wird bewaffnetes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Wohnungseinbruchdiebstahl vorgeworfen.

Der Festgenommene und ein Komplize stehen im Verdacht, am 07. April gemeinschaftlich einen Wohnungseinbruch in Bruchsal begangen zu haben, bei dem neben verschiedenen Schmuckstücken im Wert von mehreren tausend Euro auch eine Schreckschusswaffe gestohlen wurden. Die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei führten nun zu zwei 21- und 27-jährigen Tatverdächtigen aus dem Raum Bruchsal. Am frühen Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei mit richterlicher Anordnung mehrere Wohnungen der mutmaßlichen Täter in Bruchsal und Ubstadt-Weiher. Neben diversen Beweismitteln, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, wurde in dem von dem 21-Jährigen bewohnten Zimmer in Ubstadt mehr als ein halbes Kilogramm Marihuana gefunden. Das Rauschgift war neben einem griffbereiten Schlagstock und mehreren Feinwaagen in einem Seesack verstaut. Im Auto des Mannes wurden weitere knapp 100 Gramm Marihuana und in seinem Zimmer in der elterlichen Wohnung ein verbotenes Einhandmesser sichergestellt.

Die Durchsuchungsmaßnahmen bei dem Mittäter führten zum Auffinden einer Schreckschusswaffe, die möglicherweise aus dem Einbruch vom April stammt. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die weiteren Ermittlungen von Kriminalpolizei Karlsruhe und Staatsanwaltschaft Karlsruhe dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Ralf Eisenlohr, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell