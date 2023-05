POL-KA: (KA) Karlsruhe - 24-Jähriger in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen unbekannte Täter in eine Baustelle in Weingarten und einen Imbiss in Ettlingen ein und verursachten Diebstahl- und Sachschäden. Zunächst verschafften sich die Einbrecher offenbar im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr am Freitagabend und 08:00 Uhr am Dienstmorgen ...

mehr