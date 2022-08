Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto landet im Graben - ein Leichtverletzter

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 24-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Montag, 1. August, gegen 9.35 Uhr auf dem Hellweg/ Auf der Becke leicht verletzt.

Der Mann aus Lippetal war in seinem BMW auf dem Hellweg in Richtung Norden unterwegs und wollte nach links in die Straße Auf der Becke abbiegen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in einen Graben an der Kreuzung.

Der 24-Jährige wurde leicht verletzt. Das Krankenhaus konnte er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden.(hr)

