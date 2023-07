POL-HAM: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten

Hamm-Rhynern (ots) - Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Gobel-von-Drechen-Straße Ecke Opsener Straße sind am Donnerstag, 20. Juli, 11.30 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Eine 39 Jahre alte Frau aus Bönen war in ihrem Nissan auf der Opsener Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. An der Kreuzung stieß sie dann mit dem Citroen eines 80-Jährigen zusammen. Der Hammer fuhr auf der Gobel-von-Drechen-Straße in ...

