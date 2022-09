Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall mit Personenschaden

Meisenheim (ots)

PKW-Fahrerin übersieht Fußgänger beim Abbiegen. Am Montagmittag wollte eine 55 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrzeug von der Obergasse kommend in die Amtsgasse nach links abbiegen. Hierbei übersah sie einen 49-Jährigen, welcher die Einmündung überqueren wollte. Der Mann fiel zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Er wurde an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell