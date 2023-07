Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Gobel-von-Drechen-Straße Ecke Opsener Straße sind am Donnerstag, 20. Juli, 11.30 Uhr, zwei Personen verletzt worden.

Eine 39 Jahre alte Frau aus Bönen war in ihrem Nissan auf der Opsener Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. An der Kreuzung stieß sie dann mit dem Citroen eines 80-Jährigen zusammen. Der Hammer fuhr auf der Gobel-von-Drechen-Straße in südliche Richtung. Durch den Aufprall kamen beide Fahrzeuge erst in einem angrenzenden Feld zum Stehen.

Die 39-Jährige und der 80-Jährige wurden beide mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht, die sie jeweils nach ambulanter Behandlung wieder verließen.

Der Nissan als auch der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell