Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Einbruch in Autohandel: Polizei nimmt Tatverdächtigen noch am Tatort fest

Hamm-Mitte (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte ein Tatverdächtiger nach einem Einbruch in einen Autohandel an der Wilhelmstraße am frühen Mittwochmorgen, 19. Juli, von der Polizei festgenommen werden.

Gegen 5.10 Uhr konnte der Zeuge beobachten, wie ein Mann aus einem zuvor eingeschlagenen Fenster des Autohandels stieg und in den Hinterhof des Gebäudes ging. Umgehend alarmierte Polizisten konnten den Einbrecher noch auf dem Gelände stellen und festnehmen. Bei seiner Durchsuchung konnten Beweismittel aufgefunden werden.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen polizeibekannten 23-Jährigen aus Hamm, der in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist.

Er kam in das Polizeigewahrsam und wird am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.(hei)

