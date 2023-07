POL-HAM: Kontrollen am Bahnhof zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität

Hamm-Uentrop (ots) - Ein Mann ist am Dienstag, 18. Juli, nach einem Diebstahl in einem Geschäft an der Moritz-Bacharach-Straße zunächst geflohen und anschließend zurückgekehrt. Polizisten nahmen ihn daraufhin fest. Gegen 14.50 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin, dass der 36 Jahre alte Mann das Lebensmittelgeschäft verlassen wollte, ohne seine Ware zu bezahlen. Die ...

