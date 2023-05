Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrer berauscht und ohne Versicherungsschutz unterwegs (22.05.2023)

Singen (ots)

Am Montagabend, gegen 19 Uhr, haben Polizeibeamte auf der Hegaustraße einen berauschten Fahrer eines E-Scooters aus dem Verkehr gezogen. Ein 23-jähriger Mann war mit einem E-Scooter auf der Thurgauer Straße unterwegs. Da an seinem Zweirad altes Versicherungskennzeichen angebracht war, geriet der Rollerfahrer in eine Polizeikontrolle. Die Beamten stellten bei dem jungen Mann bei der Kontrolle in der Hegaustraße Anzeichen für einen Konsum von Betäubungsmitteln fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Da der 23-Jährige auch ohne Versicherungsschutz mit seinem Zweirad auf der Straße unterwegs war, muss er nun neben einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss auch mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz rechnen.

