Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Auto macht sich selbstständig- ein Leichtverletzter (22.05.2023)

Singen (ots)

Weil ein 53-jähriger Autofahrer einen Skoda Fabia nicht richtig gegen das Wegrollen gesichert hatte, setzte sich der Wagen am Montagmittag, gegen 12.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums auf der Straße "Unter den Tannen" selbstständig in Bewegung und prallte gegen eine geöffnete Hecktür eines geparkten Fiat Doblo. Hierdurch verletzte sich ein 84-Jähriger leicht, der den Fiat gerade belud und bei dem Zusammenstoß stürzte. Ein Rettungswagen brachte den älteren Mann in eine Klinik. Die Polizei schätzt den am Doblo entstandenen Schaden auf eine Höhe von rund 1.000 Euro und am Skoda auf zirka 600 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell