Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrug per "WhatsApp" geht glimpflich aus (19.05.2023)

Gütenbach (ots)

Erfolglos gewesen ist der Versuch einer Betrügerbande, eine Frau aus Gütenbach mit einer falschen WhatsApp-Nachricht abzuzocken. Mit der bekannten Masche, sich als Tochter in einer finanziellen Notlage auszugeben, gelang es den Betrügern zunächst, die Angeschriebene zu einer Geldüberweisung in Höhe von rund 1.500 Euro zu verleiten. Gücklicherweise noch rechtzeitig fiel der Betrug auf und es gelang der Frau mit Hilfe ihrer Bank, die Überweisung zu stoppen. Eine von den dreisten Gaunern geforderte zweite Zahlung in vierstelliger Höhe führte sie nicht mehr aus, so dass kein Schaden entstand.

Die Polizei warnt wiederholt vor dieser bekannten Betrugsmasche mit dem Hinweis, sich niemals ohne vorherige persönliche Rücksprache mit dem Absender einer Nachricht zu einer Geldüberweisung verleiten zu lassen. Weitere Hinweise gibt die Polizei auf ihren Internetseiten unter www.polizei-beratung.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell