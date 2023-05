POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Diebe stehlen Buntmetall im Wert von mehreren zehntausend Euro - Polizei sucht Zeugen (17.-22.05.2023)

Lauterbach (ots) - Am Sonntagnachmittag ist es auf der Schrambergerstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte. Ein 60-jähriger Fahrer einer Yamaha FZ1 fuhr in einer Kolonne auf der Schramberger Straße talwärts in Richtung Schramberg. Als die vor ihm fahrenden Zweiradfahrer an einer Tankstelle nach rechts abbiegen wollten und ...

mehr