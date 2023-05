Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall- ein verletzter Motorradfahrer (20.05.2023)

Schramberg (ots)

Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, ist es auf der Bahnhofstraße zu einem Auffahrunfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer Verletzungen erlitten hat. Ein 52-jähriger Fahrer einer Honda NC700XA war Bahnhofstraße von Schiltach herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Hierbei prallte er auf das Heck eines vor ihm fahrenden 47 Jahre alten Mannes, der mit einer BME R1200GS in die gleiche Richtung fuhr. Der Honda-Fahrer stürzte und verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte den Zweiradfahrer in eine Klinik. An der BMW entstand ein geringer Schaden. Den entstandenen Schaden an der Honda schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

