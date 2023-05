POL-SN: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in der EAE Stern Buchholz

Schwerin (ots) - Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus heute Vormittag wurde niemand verletzt. Die Mehrzahl der Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Stadtteil Mueßer Holz meldeten Mieter gegen 10:45 Uhr einen Brand in einer Nachbarwohnung. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Gagarinstraße haben bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Die Feuerwehr ...

