Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 11-jähriges Kind nach Böschungsbrand in Schwerin verletzt

Schwerin (ots)

Ein 11-jähriges Kind wurde am heutigen Tage bei einem Böschungsbrand in Schwerin durch Rauchgase verletzt. Gegen 14.05 Uhr kam es aus bisher noch unbekannter Ursache zum Brand einer ca. 30 x 10 m großen Grünfläche am Grünen Tal. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ein 11-jähriges deutsches Mädchen, das sich ersten Erkenntnissen nach in der Rauchwolke des Brandes aufgehalten hatte, klagte nach Abschluss der Löscharbeiten über Atembeschwerden und wurde vorsorglich zur weiteren Behandlung ins Klinikum gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell