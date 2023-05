Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei ermittelt nach Brand in einem Mehrfamilienhaus

Schwerin (ots)

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus heute Vormittag wurde niemand verletzt. Die Mehrzahl der Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Stadtteil Mueßer Holz meldeten Mieter gegen 10:45 Uhr einen Brand in einer Nachbarwohnung. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Gagarinstraße haben bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte ihre Wohnungen selbstständig verlassen. Die Feuerwehr begann umgehend mit den Löscharbeiten. Durch den Brand und die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt. Die betreffende Wohnung wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Die restlichen Mieter konnten in ihre Räumlichkeiten zurückkehren.

