Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall verursacht und anschließend Unfallstelle verlassen

Ilmenau, Langewiesener Straße / Am Helmholtzring (ots)

Am Donnerstag, den 06.04.2023 gegen 23:55 Uhr fuhr ein 23-jähriger KIA-Fahrer aus der Langewiesener- Straße nach links in den Helmholtzring ein. Ein aus der Gegenrichtung kommender 29-jähriger VW- Fahrer touchierte dabei den KIA im hinteren Fahrzeugbereich. Danach setzte der 29-jährige VW-Fahrer seine Fahrt fort, ohne die Art und Weise seiner Unfallbeteiligung anzugeben. Der 29-jährige VW-Fahrer wurde dann durch den KIA-Fahrer angehalten. Dieser konnte im Gespräch mit dem VW-Fahrer Alkoholgeruch wahrnehmen und informierte daraufhin die Polizei. Die hinzugezogenen Beamten konnten einen Vorwert von 1,72 % bei dem VW-Fahrer ermittelen. Mit dem VW-Fahrer wurde anschließend im Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem erfolgte die Sicherstellung des Führerscheins und des Fahrzeugschlüssels des VW-Fahrers. Der bei dem Unfall verursachte Gesamtschaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen wurde mit circa 3500,-EUR angegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell