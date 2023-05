POL-SN: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022 für die Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) - Zeugen wurden am gestrigen Nachmittag am Obotritenring/ Weststadt auf einen Pkw aufmerksam, der augenscheinliche Unfallschäden aufwies und riefen gegen 15.30 Uhr die Polizei. Der Wagen war ersten Erkenntnissen nach gegen die Wand einer vor Ort befindlichen Garage gestoßen. Noch vor Eintreffen der Polizei setzten die Insassen das Fahrzeug jedoch in Betrieb und entfernten sich so unerlaubt vom Unfallort. ...

mehr