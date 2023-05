POL-SN: 70-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schwerin (ots) - Nachdem eine 80-jährige Radfahrerin gestern in die Straßenbahnschienen geriet, wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 80-Jährige Radfahrerin aus Herford sei am Mittwochnachmittag in der Wittenburger Straße mit dem Hinterrad ihres Pedelecs in die Schienen geraten und in der Folge gestürzt. Die deutsche Rentnerin erlitt schwere Verletzungen am Kopf, an der Hüfte und am Arm. Das ...

