Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte stehlen 84-Jähriger die Geldbörse - Fotofahndung

Essen (ots)

45141 E.-Nordviertel: Am Mittwoch, 4. Januar, wurde einer 84-Jährigen in einem Supermarkt an der Katzenbruchstraße die Geldbörse gestohlen. Zwischen 13:10 Uhr und 13:20 Uhr ließ die Seniorin ihre Geldbörse für einen Moment unbeobachtet in einem Rucksack an ihrem Einkaufswagen hängen. Diese Situation nutze eine unbekannte Frau, um die Geldbörse aus dem Rucksack zu nehmen, während eine weitere Tatverdächtige die Seniorin im Blick behielt. Die beiden unbekannten Frauen wurden bei der Tat gefilmt. Mit Fotos der Videoüberwachung sucht die Polizei nun nach den Tatverdächtigen. Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/98514 Zeugen, die Hinweise auf die mutmaßlichen Diebinnen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 33 zu melden. /bw

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell