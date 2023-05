Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen A81/ Lkr. Rottweil) Auffahrunfall- eine verletzte Autofahrerin und über 12.000 Euro Blechschaden (19.05.2023)

Dietingen A81 (ots)

Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Autofahrerin und über 12.000 Euro Blechschaden ist es am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf gekommen. Eine 23-Jährige war mit einem Toyota Yaris auf der rechten Fahrspur der A 81 aus Singen herkommend in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf der Strecke prallte sie frontal gegen einen vor ihr fahrenden Lastwagen Mercedes Actros eines 62 Jahre alten Mannes. Im weiteren Verlauf geriet der Toyota ins Schleudern, kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Durch den Aufprall schleuderten Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn, wodurch ein Opel Corsa beschädigt wurde. Die 23 Jahre junge Frau verletzte sich bei dem Unfall leicht. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik. Ein Abschlepper kümmerte sich um den verunfallten Toyota, an dem ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden ist. Den Schaden am Lastwagen schätzte die Polizei auf rund 6.000 Euro und am Opel auf mehrere hundert Euro.

