Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen/ Lkr. Rottweil) Unfall auf dem Herrenzimmerner Weg- eine verletzte Autofahrerin und rund 30.000 Euro Blechschaden (22.05.2023)

Dunningen (ots)

Am Montagmittag, gegen 13 Uhr, ist auf dem Herrenzimmerner Weg ein Unfall passiert, bei dem sich eine Autofahrerin leicht verletzte und insgesamt rund 30.000 Euro Blechschaden entstanden sind. Ein 66-jähriger Suzuki-Fahrer bog von der Straße "Stittholz" kommend auf den Herrenzimmerner Weg ab und kollidierte dabei mit einem vorfahrtsberechtigten Seat Leon einer 53-Jährigen, die auf dem Herrenzimmerner Weg in Richtung Stittholzhof unterwegs war. Durch den Aufprall verletzte sich die Seat-Fahrerin leicht. An dem nicht mehr fahrbereiten Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Schaden am Suzuki dürfte im Bereich von etwa 10.000 Euro liegen.

