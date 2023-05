Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrerin prallt gegen geparkten Anhänger- eine verletzte Mitfahrerin (22.05.2023)

Rottweil (ots)

Am Montag, gegen 16.30 Uhr, ist es auf der Stadionstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Person leicht verletzt hat und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Eine 41-jährige Peugeot-Fahrerin war auf der Stadionstraße von Unterdorf herkommend in Richtung Stadion unterwegs. Auf der Wegstrecke kollidierte die Frau mit einem am rechten Straßenrand mit Grünschnitt beladenen Autoanhänger. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser von der Straße geschoben und kippte auf die Seite. Eine 11-jährige Mitfahrerin im Wagen der Frau verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von je 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell