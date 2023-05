Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Lauterbach/ Lkr. Rottweil) Motorradfahrer verbremst sich und stürzt (21.05.2023)

Lauterbach (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der Schrambergerstraße zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Motorradfahrer leicht verletzte. Ein 60-jähriger Fahrer einer Yamaha FZ1 fuhr in einer Kolonne auf der Schramberger Straße talwärts in Richtung Schramberg. Als die vor ihm fahrenden Zweiradfahrer an einer Tankstelle nach rechts abbiegen wollten und ihre Geschwindigkeit verlangsamten, erkannte der Yamaha-Fahrer dies zu spät. Um eine Kollision zu verhindern, bremste er sein Motorrad ab. Hierbei benutzte der Mann die Vorderbremse zu stark, weshalb das Vorderrad blockierte und er auf den Asphalt stürzte. Mit leichten Verletzungen kam der 60-Jährige in eine Klinik. An der Yamaha entstand ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

