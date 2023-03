POL-SO: Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelecs

Soest (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Einbruchalarm in dem Einkaufszentrum auf dem Senator-Schwartz-Ring ausgelöst. Vermutlich drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 05:15 Uhr, über ein Fenster der dortigen Bäckerei, in das Gebäude ein. Sie versuchten einen Geldautomaten in der Einkaufspassage aufzubrechen, jedoch ohne Erfolg. Nach jetzigem Ermittlungsstand verließen die ...

