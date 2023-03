Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geldautomat im Supermarkt angegangen

Soest (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde ein Einbruchalarm in dem Einkaufszentrum auf dem Senator-Schwartz-Ring ausgelöst. Vermutlich drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 00:00 Uhr bis 05:15 Uhr, über ein Fenster der dortigen Bäckerei, in das Gebäude ein. Sie versuchten einen Geldautomaten in der Einkaufspassage aufzubrechen, jedoch ohne Erfolg. Nach jetzigem Ermittlungsstand verließen die Täter das Gebäude ohne Tatbeute. Am Geldautomaten entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell