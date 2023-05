Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer baut Unfall und flüchtet zunächst (22.05.2023)

St. Georgen (ots)

Ein Autofahrer hat am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Bundesstraße 33 einen Unfall mit insgesamt rund 7.000 Euro Schaden verursacht und ist dann geflüchtet. Ein 25-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr von der Bahnhofstraße über die Kreuzung zur "Bundesstraße". Dort stieß er mit einer Mercedes A-Klasse eines 76-Jährigen zusammen, der in Richtung Triberg fuhr. Trotz eines Schadens an der Front seines Golfs und eines verursachten Fremdschadens von rund 5.000 Euro am Mercedes, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Die Polizei konnte ihn kurz darauf auf der Landesstraße 175 im Bereich der "Seebauenhöhe" anhalten. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell