Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flaschenwerfer gesucht - Störenfried gefesselt

Erfurt (ots)

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr kam es am Erfurter Anger zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Personengruppen. Ursache hierfür war eine verbale Streitigkeit, welche in einem Wurf mit einer Glasflasche endete. Die geworfene Flasche traf eine 16-jährige Frau an der Hand, was Verletzungen an dieser herbeiführte. Die Täter konnten unbekannt flüchten. Das war aber nicht genug, ein am Tatort befindlicher Zeuge störte die polizeilichen Maßnahmen und sollte in der Folge des Platzes verwiesen werden. Hierbei wehrte sich der erheblich unter Alkohol stehende Mann und musste gefesselt abgeführt werden. Er muss sich nun wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. (LL)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell