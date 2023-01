Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiederholungstäter gibt Fahrzeug ab

Erfurt (ots)

Am Freitagabend wurde ein Hondafahrer in der Krämpfervorstadt durch eine Streifenbesatzung kontrolliert. Hierbei gab der Fahrzeugführer den kontrollierenden Beamten über an, keinen Führerschein zu besitzen. Den nicht mitgeführten Führerschein kompensierte dieser jedoch durch mitgeführte Betäubungsmittel, welche er zum Teil vor Fahrtantritt konsumierte. Um den Sachverhalt für die Beamten noch "rund zu machen" waren die angebrachten Kennzeichen Totalfälschungen und somit nicht auf das Fahrzeug zugelassen. Am Ende der Kontrolle stand die Blutentnahme beim Fahrzeugführer noch aus und die Anzeigeaufnahme aufgrund der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter berauschenden Mitteln, sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die Abgabenordnung. Weil der Erfurter vorher bereits sieben Mal wegen ähnlich gelagerten Sachverhalten aufgefallen ist, durfte er im Anschluss an die Kontrolle sein Fahrzeug an die Polizei abgeben. (EV)

