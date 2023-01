Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall in Weißensee

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Morgen missachtete ein 61jähriger Skodafahrer die Vorfahrt und übersah an einer Kreuzung in Weißensee einen Mercedes. Beide Pkw kollidierten und waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wurde auf 6000 EUR geschätzt.

