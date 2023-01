Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Kölleda

Sömmerda (ots)

Am gestrigen Mittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in einer Küche eines Wohnhauses in Kölleda aus. Die Bewohner befanden sich nicht im Haus, bemerkten aber selbst den Brand als sie nach Hause kamen. Ein Bewohner rannte ins Haus, um seine Hunde zu retten. Dies gelang ihm leider nicht. Beide Hunde verstarben. Der Mann selbst wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Kriminialpolizei kam vor Ort und übernahm die Brandursachenermittlung, welche noch andauert. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell