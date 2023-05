Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Unfall beim Abbiegen- eine leicht verletzte Radfahrerin (22.05.2023)

Singen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, ist es auf der Schaffhauser Straße zu einem Unfall gekommen, bei der sich eine Radfahrerin leicht verletzt hat. Eine 60-jährige Fahrerin eines Mercedes war auf der Schaffhauser Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Hohentwielstraße bog die Frau nach links ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer 20-jährigen Radfahrerin, die auf dem linksseitigen Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung ebenfalls in Richtung Hauptstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die junge Radfahrerin leicht. Eine sofortige medizinische Behandlung war jedoch nicht von Nöten. Laut Schätzungen der Polizei entstand am Mercedes ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell