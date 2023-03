Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gewerbegebiet Haid Unfall mit Fahrradfahrer, Autofahrer flüchtet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, 23.03.2023, gg. 08.40 Uhr, kam es im Kreisverkehr in der St. Georgener Straße im Gewerbegebiet Haid zu einem Unfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad.

Der 19-jährige Radfahrer befuhr den Radfahrstreifen an dem dortigen Kreisverkehr in nicht zugelassene Richtung. Gleichzeitig versuchte ein Auto in den Kreis vom Parkplatz Einkaufsmarktes einzufahren. Hierbei kam es zur Kontakt zwischen Auto und Fahrrad. In der Folge kam der Radfahrer zu Fall und wurde leicht verletzt. Das unfallverursachende Auto entfernte sich ohne anzuhalten.

Zum Auto ist lediglich bekannt, dass die Lackfarbe braun gewesen sei.

Die Verkehrspolizei (T: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen sich zu melden.

sk

