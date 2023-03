Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Versuchter Kraftstoffdiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Mittwoch, 22.03.2023, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 23.03.2023, 13.00 Uhr, brachen Unbekannte den Tankdeckel eines Baggers auf. Nach Sachlage wurde kein Kraftstoff entwendet. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Täter gestört worden sein könnten. Der Bagger stand in der Nähe der Landstraße 138, in der Einfahrt zu der Straße "Abtsmatt" an der Gemarkungsgrenze zu Steinen. Schräg gegenüber, auf der anderen Straßenseite der Landstraße, befindet sich das Freizeitbad Steinen. Der Polizeiposten Steinen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Der Polizeiposten ist unter der Telefonnummer 07627 970-250 erreichbar.

