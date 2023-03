Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dettighofen: Pkw überschlägt sich auf Landstraße - Totalschaden

Freiburg (ots)

Auf der Landstraße 163 überschlug sich am Donnerstag, 23.03.2023, gegen 06.30 Uhr ein Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt. Der 19-jährige Pkw-Fahrer befuhr die Landstraße 163 von Baltersweil kommend in Richtung Wangental talwärts und kam vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. In der abschüssigen Böschung überschlug sich der Pkw. Ein Abschleppdienst musste den Pkw bergen. Der Sachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Außer der Polizei waren auch der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell