POL-HAM: Trickdieb scheitert dank aufmerksamer Seniorin

Hamm-Mitte (ots) - Ein Unbekannter entwendete am Montag, 17. Juli, 12.10 Uhr, am Liebfrauenweg mit einem Trick Bargeld. Ein 74 Jahre alter Mann saß an der Liebfrauenkirche auf einer Bank, als er von dem Dieb angesprochen und nach Wechselgeld gefragt wurde. Als der Senior aus Hamm sein Portemonnaie hervorholte, griff der unbekannte Mann hinein und nahm mehrere Scheine Bargeld heraus. Anschließend flüchtete er zu Fuß ...

mehr