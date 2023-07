Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Flucht endet zwischen Blumenkübeln

Hamm-Mitte (ots)

Die Flucht eines mit Haftbefehl gesuchten 38-Jährigen endete am Sonntag, 16. Juli, zwischen Blumenkübeln in einem Garten eines Mehrfamilienhauses an der Feidikstraße.

Der polizeibekannte Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht, weil er eine Restfreiheitsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung verbüßen muss.

Als Polizeibeamte gegen 19.30 Uhr das Wohnhaus betraten, um ihn festzunehmen, flüchtete er mit einem Sprung aus einem geöffneten Erdgeschossfenster und landete zwischen mehreren Blumenkübeln im Garten. Hier wurde er direkt von weiteren Beamten in Empfang genommen, gefesselt und in das Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend ging es für ihn in die JVA.

Bei der Durchsuchung des unverletzten 38-Jährigen fanden die Polizisten zudem Drogen in seiner Kleidung.(hei)

