Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unfallverursacher geflüchtet

2.000 Euro Schaden blieben am Samstag an einer Unfallstelle in Ulm zurück.

Ulm (ots)

Zwischen 12 Uhr und 13 Uhr parkte eine 67-Jährige ihren Opel in der Blücherstraße. Ein Unbekannter beschädigte mit seinem Fahrzeug während dieser Zeit den Opel an der vorderen Stoßstange. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Dadurch entstand am Opel ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Ulm (Tel. 0731/1883812) nahm die Ermittlungen nach dem Verursacher auf und sicherte Spuren.

Hinweis der Polizei:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern, beziehungsweise die Polizei zu verständigen. Sonst drohen Freiheits- oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

