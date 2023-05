Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Mühlhausen i.T. - Tanklaster kommt von der Straße

Am Montag kippte ein Laster mit Anhänger bei Mühlhausen um.

Ulm (ots)

Kurz nach 6.15 Uhr fuhr der 50-Jährige mit seinem Mercedes Laster in Richtung Wiesensteig. Höhe der Schulgasse soll dem Laster ein helles unbekanntes Fahrzeug entgegen gekommen sein. Das soll auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Der Lasterfahrer soll dann ausgewichen sein. Der Mercedes Laster kam samt Anhänger nach rechts von der Straße ab und fuhr eine etwa zwei Meter tiefe Böschung hinunter. Der Laster kam auf der Seite zum Liegen, der Anhänger kippte um. Die Tanks des mit über 30.000 Liter beladenen Gespanns hielten dicht. Der 50-Jährige Fahrer erlitt schwerere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die umliegenden Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 200.000 Euro. Es wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. Die Bergungsmaßnahmen dauern aktuell (Stand: 14 Uhr) noch an. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Telefon 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem hellen Kleinwagen geben können.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

